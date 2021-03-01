المطران عطا الله حنا : نرفض العدوان على سوريا



تابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: أننا نتضامن مع الدولة السورية والتي يتم التآمر عليها من جهات بعيدة ومن جهات قريبة وموقفنا المبدئي كفلسطينيين يجب ان يكون مع سوريا فمن كانت بوصلته القدس والقضية الفلسطينية لا يمكنه ان يقبل بأي شكل من الاشكال ما تتعرض له سوريا من مؤامرات ومخططات هادفة لتدميرها وتفكيكها واضعافها والنيل من وحدتها.



أختتم: ووسنبقى الى جانب سوريا فهذا موقف ثابت لا يتبدل ولا يتغير ونحن نرفض اي اصوات نشاز تخرج علينا بمواقف عدائية ضد الدولة السورية فهذه المواقف بغالبيتها الساحقة مرتبطة باجندات خارجية ومحاور مشبوهة هي جزء من المؤامرة على سوريا وعلى القضية الفلسطينية.



قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن هناك عدوانا اسرائيليا جديدا على سوريا الشقيقة وقبلها عدوان امريكي ونحن اذ ندين ونستنكر هذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة فإننا نتساءل اين هم العرب واين هي المؤسسات الاممية الحقوقية من هذه الاعتداءات التي تضاف الى سياسة التجويع الجماعي وقانون قيصر الظالم وغيرها من العقابات الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق.