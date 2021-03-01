



اسعار ياميش رمضان 2021 في المحال والأسواق (سعر البلح والمجفف وقمر الدين)





ياميش رمضان 2021 أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم الذي يحل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، الذي ينتظره ملايين المسلمين في كافة انحاء العالم، بإستعدادت خاصة فا كل فرد في الأسرة يستعد له بشكل مختلف ومن أبرز الأشخاص في الأسرة استعداد للشهر الفضيل هي ست البيت فا تستعد لرمضان بشراء الياميش التي تستخدمه في عمل الخشاف والحلويات الذي لا تخلوى منهم المائدة الرمضانية في كل بيت والكثير من اأمهات تحمل ميزانية خاصة لشراء الياميش.





اسعار ياميش رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تصدر محرك البحث العالمي من قبل الكثير من السيدات أسعار ياميش رمضان التي تحرص كل سيدة على شرائه قبل بداية شهر الخير والمحبة والخير والغفران والرحمة، اسعار الياميش المرجح البيع بها في المحال والأسواق لشهر رمضان الكريم 2021.





اسعار ياميش رمضان 2021

من أهم وأبرز المنتجات التي تحرص كل أسرة شرائه لشهر رمضان هو ” البلح الجاف، الزبيب، جوز الهند، قمر الدين، التين المجفف، القرصية،الفسدق، اللوز، عين ، الجمل” وغيرها من المنتجات ومن خلال السطور القادمة نستعرض لكم الأسعار كا الأتي:-





سعر البلح الأبيض الغزال بين 13 – 23 جنيها.





سعر البلح الاسواني بين 6 -16 جنيها.





سعر البندق المقشر 200 جنيه للكيلو.





سعر كيلو الفسدق المقشر 300 جنيه.

سعر كيلو اللوز 235 جنيه.

سعر كيلو لوز محمص 325 جنيه.





سعر كيلو عين جمل مقشر 350جنيه.



