محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الإنتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء





أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين،، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان.



وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإرسال خطابات للمواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم لمطالبتهم بإسراع الخطى في إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة وسرعة دفع الرسوم المستحقه عليهم طبقًا للقانون، مع التنبيه أنه في حالة عدم الجدية سيتم الإخلاء الفوري للمبنى أو الأرض خلال 15 يوم تمهيدًا لإزالته بعد شهر.



وخلال الإجتماع أعلن المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات المباني بلغت 241 ألف و45 طلب، مطالبًا المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الإنتهاء من المدة المحددة طبقًا للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة،، قائلًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لإنهاء هذين الملفين الهامين للحفاظ على حق الدولة والشعب.

