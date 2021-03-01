أمهات مصر: "طلاب أولي ثانوي حلوا امتحان الانجليزي في دقائق"







قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي جاء في مستوي للطالب المتوسط ومر بسلام.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد لم يتلقي أي شكاوي خاصة بسيستم الإمتحان ولا توجد أي أعطال، لافته إلي أن تسريب الإمتحان علي برنامج التليجرام أثار غضب أولياء الأمور وذلك يهدر تعب مجهود عدد كبير من الطلاب.



وأوضحت عبير أن أغلب الطلاب قاموا بحل الإمتحان في دقائق قليلة لما يتضمنه من أسئلة اختيار من متعدد وهو ما جعل الطالب لا يستغرق وقت طويل في الإجابة علي أسئلة الإمتحان.