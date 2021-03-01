Advertisements

أنطونيو كونتي يشيد بأداء إنتر ميلان أمام جنوى

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد المدير الفني لفريق إنتر ميلان أنطونيو كونتي، بأداء فريقه خلال فوزه الثمين 3 / صفر على ضيفه جنوى اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

وواصل إنتر سلسلة انتصاراته في المسابقة، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة، ويتقدم خطوة أخرى نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009 / 2010.

وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، فيما أضاف زميلاه ماتيو دارميان وأليكسيس سانشيز الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

وقال كونتي عقب اللقاء "لعبنا ضد فريق قدم أداء رائعا في الفترة الأخيرة، وحصل على عدد من النقاط يقل بنقطتين فقط عما حصلنا عليه في آخر سبع مباريات بالمسابقة. هذا يشير إلى أننا أبلينا بلاء حسنا اليوم".

وأضاف كونتي "بجانب الأهداف التي سجلناها، قام ماتيا بيرين (حارس مرمى جنوه) بالتصدي لبعض التسديدات بشكل جيد للغاية".

واختتم مدرب إنتر حديثه قائلا "نحن سعداء لأن عملنا يؤتي ثماره. الفريق يتحسن كمجموعة وكأفراد، لكننا ندرك أنه لايزال هناك 14 مباراة متبقية على نهاية الموسم".



أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس نادي ريال مدريد السابق يكشف حقيقة تعاقد الملكي مع صلاح

منذ أقل من ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات