محافظ الدقهلية: الإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بالمخالفة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان التعديات على الاراضى الزراعية واراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية فى اعمال ازالة التعديات على اراضى الدولة والاراضى الزراعية بنطاق المحافظة.



ففى مركز ومدينة المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز انه تم متابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف دور ثاني علوى بناء بدون ترخيص بقرية ميت خيرون وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفة.



وفى مركز ومدينة نبروه قال رضا قويطه رئيس المركز انه تم ازالة اعمدة خرسانية مخالفة بعزبة الاقطان التابعة لقرية كفر الابحر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفى مركز ومدينة دكرنس قالت أمال بركات رئيس المركز أن فريق العمل التنفيذى بالمركز قام بازاله سور مبنى بالبلوك الابيض فى الارض الزراعية بطريق كرم،حيث تمت الازالة فى المهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفى مركز ومدينة السنبلاوين قال متولى عبد العال رئيس المركز انه تمت متابعة اعمال ازالة فورية ووقف بناء يقوم به أحد المواطنين مخالفا شروط الترخيص وذلك بعمل فتحة في الجهه الغربيه لمنزلة بالمخالفة للقانون،️كما تم وقف اعمال تشوين مواد بناء شملت طوب دبش ورمل واسمنت حيث كان مواطنا يشرع فى بناء سور علي مساحه بطول 15 مترا وتم وقف الاعمال وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية او اراضى الدولة بنطاق المحافظة،وقال بان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.





جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن