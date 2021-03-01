اليوم.. عقد المجمع المقدس وسط إجراءات إحترازية شديدة لمواجهة وباء كورونا



يعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم أولى جلساته بالمقر البابوى بالأنبا رويس وسط إجراءات الكنيسة الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا.







جديرا بالذكر أن المجمع المقدس به 12 لجنة وهم كالآتى: لجنة السكرتارية واللجنة للدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شؤون الأيبارشيات ولجنة شؤون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة.







بالأضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شؤون المهجر.