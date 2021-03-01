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الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات نادي الزمالك مهددًا بفقد 6 نقاط، وذلك بسبب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بناءًا على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أرسل خطابًا إلى نادي الزمالك، يخبره فيه بموعد جلسة الاستماع أمام لجنة الانضبط بالاتحاد الدولي، فيما يخص قضية مستحقات نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، الخاصة بمحمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق.


وأوضح فيفا في خطابه أنه تحدد يوم 25 من شهر مارس المقبل، كموعد للجلسة، وأصبح يحق للنادي البرتغالي الحصول على 800 ألف دولار، بسبب تأخر مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في سداد المستحقات.


مستحقات النادي البرتغالي في الأساس تبلغ 550 ألف دولار، حيث قام نادي سبورتنج لشبونه بتقديم شكوى للفيفا ضد الأبيض وطلبوا زيادة المبلغ والحصول على فوائد بقيمة 250 ألف دولار.


إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي تقدمت بشكوى جديدة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية، طالبوا فيها بالحصول على 800 ألف دولار، بجانب 10% زيادة بسبب التأخير في السداد، وإلا سيتعرض النادي لعقوبات بالإيقاف عن القيد وخصم 6 نقاط.


وتحاول إدارة الزمالك الدخول في مفاوضات مع النادي البرتغالي من خلال دفع المقابل المادي بدون الفوائد وغرامات التأخير بسبب زيادة المقابل المادي.

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