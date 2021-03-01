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موظف يعتدي بالضرب على زميلته اتهمته بالسرقة ببريد كفر شكر

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تعدى موظف في مكتب بريد بكفر شكر، بالضرب على موظفة زميلتها، لاتهامها له بمحاولة فتح مظروف والاستيلاء على شيك منه، وعندما ضبطته الموظفة واتهمته بمحاولة سرقة الشيك تعدى عليها بالضرب، وجرى فض الشجار بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة في مركز شرطة كفر شكر، وإحالتهما للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفرشكر، بلاغا بوجود مشاجرة بين موظف وزميلته في مكتب بريد الشقر دائرة مركز كفر شكر.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية فانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين موظف وزميلته، بسبب فتح الأول مظروف ادعت أنه به شيك، وعندما شاهدته زميلته نهرته واتهمته بمحاولة سرقة الشيك من المظروف، فاستشاط الأول غيظا، وتشاجر معها مدعيا أنه لم يقدم على السرقة، ونشبت بينهما مشاجرة بالمكتب، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين الاثنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.

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