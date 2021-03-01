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بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حدوث " خلل " في النظام الألكتروني الخاص بإمتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقالت أبو السعد، إنه على مدار يومين منذ بداية امتحانات الثانوية العامة فى 27 فبراير 2021، وتكررت شكاوى الطلاب من الفرقة الأولى بالثانوية العامة والتي تتعلق " بسقوط السيستم " الخاص بإمتحان اللغة العربية، حيث تفاجىء الطلاب بسقوط سيستم الامتحانات وخدمة الإنترنت على أجهزة التابلت الخاصة بهم خلال أداء امتحان اللغة العربية ما أدى إلى عدم قدرة عدد كبير منهم من أداء الامتحان بشكل كامل.

وأشارت أبو السعد، إلى أنه تبين توقف النظام سببه حدوث عطل فني في السيستم الرئيسي بعدد من المحافظات، ما أدى إلى عدم قدرة ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة من أداء الأمتحان، وقامت على أثرها وزارة التربية والتعليم بإتخاذ قرار بنجاح كافة الطلاب الذين لم يتمكنوا من أدء الإمتحان بسبب ذلك الخلل، مضيفة أنه وإن كانت تلك الخطوة محمودة وجيدة من جانب الوزارة تجاه الطلاب، إلا أنها ليست الحل الأمثل لتلك الأزمة.

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