18.1 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء عام 2019





أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامـــة والإحصـــاء اليـــوم المؤشرات السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2019 ومن أهم مؤشرات النشرة الأتى:





بلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الــذاتى مـن القمــــح 40.3 ٪ عـــام 2019 ومتوســط نصيب الفرد 153.3 كجم مقــابل 155.2 كجم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 1.2٪ .





- بلغــــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى مــن الأرز 76.2% عــــام 2019 ومتــوسط نصيب الفـرد 26.7 كجـم مقابــل 36.8 كجـم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 27.4٪ .





بلغــت نسبـة الاكتفـــاء الذاتى من الخضـروات 105.5%عـــام 2019 ومتوسـط نصيـب الفــرد 77.5 كجـم مقـابــل 77.1 كجــم عـام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.5 ٪.





- بلــغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفـــاكهة 99.0٪ عــام 2019 ومتـوسـط نصيب الفــرد 62.9 كـجم مقابـــل 62.7 كجم عــام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.3٪.

بلغت نسبــة الاكتفاء الذاتــى من اللحــوم الحمراء 55.0 % عام 2019 ومتوســط نصـيب الفــرد 7.2 كـجم مقـابـل 13.0 كجــم عـــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 44.6٪ لانخفاض الإنتاج بنسبة 36.7%.





- بلـغت نسبـــة الاكـتفـاء الذاتــى من لحوم الدواجـــن والطـــيور 96.4 ٪ عام 2019 و متوســط نصـيب الفــرد 13.7 كجـم مقـابـل 11.6 كـجـم عام 2018 بزيادة بلغـت نسـبـته 18.1٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 20.9٪.

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