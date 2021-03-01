خروج جثمان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة

خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان من مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة، استعدادًا لأداء مراسم صلاة الجنازة عليه.



ومن المقرر أن يتوجه الجثمان لمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، وبعدها يتم دفن جثمانه هناك.



وحرص على توديع جثمان الفنان يوسف شعبان الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، حيث كانوا أول الحاضرين للمستشفى.



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا عصر أمس عن عمر ناهز 90 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكان رحيله خبر صادم على كل محبيه.