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"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمشاركة فى فعاليات الدورة السادسة لقمة " مصر للأفضل " والتى نظمتها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبحضور عدد من الوزراء د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ود. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات البارزة والقيادات التنفيذية للمؤسسات المصرفية.

وقد تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومنحها درع التكريم كأحد الشخصيات النسائية الحكومية التى لها أعمال بارزة فى مجال خدمة العمل البيئى والأرتقاء بالإقتصاد المصرى خلال عام 2020، خاصة فى ظل الأوضاع الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك خلال الإحتفال بالدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى أقيمت أمس.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام لفيف من الوزراء والقيادات السياسية، والمسئولين ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والاقليميين،كما تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية والمقيدة في البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذين تم أختيارهم وفقًا لعدد من البحوث والتصنيفات الدقيقة التى تم إجرائها.

وتسلط فعاليات القمة الضوء على دور المرأة المصرية في دعم الدولة وخطط الإصلاح الاقتصادى، من خلال طرح الأفكار والمقترحات التى تساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتعد نتائج القمة دليلًا على مدى نجاح ونفاذ الإجراءات التي تبنتها القيادة السياسية والحكومة خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري فى ظل جائحة كورونا واستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة.

و تعتبر «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التى تكرم سنويًا الناجحين فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد انطلقت أولى فعالياتها فى 2015 بمشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية بكبرى المؤسسات العاملة فى مصر.
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى
"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها البارزة فى خدمة العمل البيئى

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