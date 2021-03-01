Advertisements

وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 8 ملايين و842 ألف و150طفلًا بنسبة 52.9% من ضمنهم 6730 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك خلال اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.


وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة هي (الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الغربية، إسكندرية) وذلك بنسب تغطية تجاوزت 90%.


وأشار إلى أن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة ب 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصة المناطق النائية.


ولفت إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.


ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا، والتأكيد على تغطية 100% من المستهدف.


وتابع " عيد" أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.


وذكر "عيد" أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين
وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل من ضمنهم 6730 من غير المصريين

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ نصف ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 20 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس نادي ريال مدريد السابق يكشف حقيقة تعاقد الملكي مع صلاح

منذ أقل من ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات