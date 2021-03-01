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قنوات ART ناعية الفنانة أحلام الجريتلي: خاضت مسيرة كبيرة ومتنوعة من العطاء الفني

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، بعدما خاضت مسيرة متنوعة وكبيرة من العطاء الفني في السينما والمسرح والتليفزيون.

شاركت الفنانة أحلام الجريتلي، في عشرات العروض المسرحية الناجحة منها "ماكبث" و"سجن النساء" و"بيت العوانس"، كما شاركت العديد من المسلسلات التليفزيونية الشهيرة منها "من أطلق الرصاص على هند علام" و"راجل وست ستات" و"يوميات ونيس" و"فارس بلا جواد" و"حكايات المدندش" و"السندريلا" و"الأسطورة" و"البرنس" و"أيوب" و"الفتوة"،وكان آخر ظهور لها من خلال دورها كضيفة شرف في مسلسل "لؤلؤ" الذي انتهى عرضه منذ أيام.

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