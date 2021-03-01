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حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص بالشرقية

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ازاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصه الأراضي المجاورة للمناطق السكانيه حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسه مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون ومسؤلى جمعية جهينة البحرية بإزالة كلية في المهد عبارة عن سور بالطوب الابيض بجوار كوبرى السحارة بطول 150 م وبإرتفاع مترين تقريبا من ثلاث جهات...كما قامت رئاسة المركز بإزالة حالتين تعدي عباره عن اسوار من الطوب الأحمر داخل الحيز العمراني بنطاق المدينة علي مساحة 100 متر.. وقامت الوحدة المحلية بالروضة بإزاله سور طولي من الطوب الابيض خارج الحيز العمراني بناحيه قرية الحجاجيه بمساحة 40 متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون علي المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة حظيرة مواشي ومخزن علي مساحة 250 م أملاك دولة بجوار كوبري فريسكا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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