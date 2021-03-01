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نائبه تطالب المواطنين بسرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا: آمن و لم يثبت أي مضاعفات

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل للحصول على لقاح كورونا، خطوة إيجابية وهامة في الوقت الراهن خاصة في ظل تفشي كورونا.

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن موقع تسجيل للحصول على لقاح كورونا يضمن حصول الفئات المستحقة من المواطنين على اللقاح وياتي ذلك ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة، مُشيرة إلى أنه يُساهم بشكل كبير في إطلاع المواطن على كل المعلومات الخاصة باللقاح، مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا، مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بسرعه التسجيل على الموقع للحصول على لقاح كورونا، خاصة وأن هناك حالات حرجة لأبد من توفير لها القاح في أسرع وقت ممكن، لأفتة إلى أن الأختبارات تؤكد أمن اللقاح، خاصة وأنه تم تجريبه في أكثر من 6 دول بينها مصر على 45 ألف متطوع لم يثبت أي مضاعفات غير متوقعة لأي حاله.

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