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على "جروب الماميز"..نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال خلال الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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خصصت زهرة رامي، مذيعة برنامج "جروب الماميز"، على قناة مدرستنا، حلقة برنامج للحديث عن كيفبة محافظة الطلاب على مناعتهم في فترة الامتحانات، باستضافة ولاء الأمير استشاري طب الأطفال ودكتورارة طب الأطفال جامعة القاهرة.

وقالت الأمير في بداية حديثها أن الحالة النفسية للطلاب تفرق بشكل كبير في الحفاظ على المناعة، وقالت أن مشكلة المناعة يتم رصدها منذ وقت مبكر في حياة الطفل الرضيع وتتمثل ملامح هذه المشكلة في تكرار أدوار البرد، وجود مشاكل في الأذن، بجانب وجود التهابات في الحيوب الأنفية بشكل متكرر أو وجود التهابات في الحفاظة وهنا من الضروري أن ينم إجراء صورة دم كاملة و تحليل فيتامين د، كرات الدم للطفل.

وقدمت الأمير مجموعة من النصائح للحفاظ على مناعة الأطفال، ومنها:

تقليل نسبة السكريات التي يتم تقديمها بشكل متكرر للأطفال.

استبدال السكر بالعسل النحل في التحلية.

تقليل التعرض للشاشات الاليكترونية.

نوم عدد ساعات جيدة.

الاعتماد على الأكلات الصحية المليئة بكافة المعادن والفيتامينات.

يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.

يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.

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