على "جروب الماميز"..نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال خلال الامتحانات

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على "جروب الماميز"..نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال خلال الامتحانات
الإثنين 01/مارس/2021 - 11:47 ص
الفجر الفني
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خصصت زهرة رامي، مذيعة برنامج "جروب الماميز"، على قناة مدرستنا، حلقة برنامج للحديث عن كيفبة محافظة الطلاب على مناعتهم في فترة الامتحانات، باستضافة ولاء الأمير استشاري طب الأطفال ودكتورارة طب الأطفال جامعة القاهرة.
وقالت الأمير في بداية حديثها أن الحالة النفسية للطلاب تفرق بشكل كبير في الحفاظ على المناعة، وقالت أن مشكلة المناعة يتم رصدها منذ وقت مبكر في حياة الطفل الرضيع وتتمثل ملامح هذه المشكلة في تكرار أدوار البرد، وجود مشاكل في الأذن، بجانب وجود التهابات في الحيوب الأنفية بشكل متكرر أو وجود التهابات في الحفاظة وهنا من الضروري أن ينم إجراء صورة دم كاملة و تحليل فيتامين د، كرات الدم للطفل.
وقدمت الأمير مجموعة من النصائح للحفاظ على مناعة الأطفال، ومنها:
تقليل نسبة السكريات التي يتم تقديمها بشكل متكرر للأطفال.
استبدال السكر بالعسل النحل في التحلية.
تقليل التعرض للشاشات الاليكترونية.
نوم عدد ساعات جيدة.
الاعتماد على الأكلات الصحية المليئة بكافة المعادن والفيتامينات.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.
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