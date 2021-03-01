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مواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لجرائم تهريب وترويج العقاقير

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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مواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لجرائم تهريب وترويج العقاقير والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

فقد وردت معلومات لإدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام مالك صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها بالبلاد داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع لجنة من الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وتم ضبط عامل بالصيدلية، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محلية ومستوردة مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كمية من الأقراص الدوائية المنتهية الصلاحية.

كما تمكنت الإدارة من ضبط (صيدلى حر بصيدلية - كائنة بمنطقة التجمع الخامس) وعثر بداخل الصيدلية على (كمية من الأقراص الدوائية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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