"حاميها حراميها".. أجهزة الأمن تنجح في حل لغز سرقة شركة ببولاق

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من صاحب شركة، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالي.







بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وذلك بإستخدام سيارة "مستأجرة".







وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، بإرتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذي أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة وإستولوا على الخزينة وفروا هاربين، وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة بإستخدام "أجنة" وإستولوا على ما بها من مبالغ مالية.







وأضافوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، أنهم قاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بناحية كفر طهرمس، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، جهاز الكمبيوتر، شاشتي عرض " تم شرائهما من متحصلات واقعة السرقة".







وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.