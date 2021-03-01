5 ميزات جديدة ستتوفر على تويتر في عام 2021

بعد طرح ميزة Voice DM في الهند مؤخرًا، أعلنت شركة تويتر - Twitter عن بعض الميزات الرائعة التي سيتم طرحها في الأيام المقبلة.





وكان قد أعلن مؤخرًا عملاق التدوين المصغر تويتر - Twitter عن بعض الميزات القادمة في اجتماع Twitter Analyst Day، عن 5 ميزات جديدة ستشق طريقها إلى Twitter في المستقبل القريب، نستعرضها معكم فيما يلي.





5 ميزات جديدة قادمة إلى تويتر





1. Communities

يقال إن Twitter يعمل على ميزة " Communities " تتيح للمستخدمين إنشاء محاور مستخدمين بناءً على الاهتمامات والمواقع المشتركة. بهذه الطريقة سيتمكن المستخدمون من بناء مجتمعات من المستخدمين ذوي التفكير المماثل حيث يمكنهم مناقشة الموضوعات المشتركة ومشاركة المعلومات الجديدة والتفاعل مع الأشخاص الآخرين ذوي الاهتمامات المشتركة.





هذا يشبه إلى حد كبير ميزة Facebook Group وهو في الأساس امتداد لميزة "الموضوعات" الحالية في Twitter.





2. Super Follows

Super Follows هي ميزة تتيح للمستخدمين دعم شخصيتهم المفضلة على تويتر Twitter والحصول على بعض الامتيازات الإضافية منهم. باستخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين منح "متابعة فائقة" مدفوعة الأجر لمعرف Twitter ويصبحوا أعضاءً في مجتمع حصري. بعد متابعة فائقة ، سيتمكن المستخدمون من الحصول على محتوى حصري من الملف الشخصي ، والانضمام إلى المحادثات الخاصة بالمشتركين فقط ، والحصول على "شارة الداعم" ، وتلقي الرسائل الإخبارية الخاصة بالمشتركين فقط.





إنها تشبه إلى حد كبير ميزة عضوية Patreon أو Twitch's Prime التي تتيح للمستخدمين دعم منشئ المحتوى المفضل لديهم على الأنظمة الأساسية ، والحصول على امتيازات إضافية في المقابل.





3. وضع الأمان

أحد الأشياء التي يدعي تويتر أنه يأخذها على محمل الجد على منصته هو سلامة المستخدم. لذلك ، للحفاظ على المستخدمين في مأمن من المحتوى المسيء والتغريدات غير المرغوب فيها ، سيطرح المطورون "وضع الأمان" لتويتر قريبًا. سيكون متاحًا في شكل تبديل داخل إعدادات النظام الأساسي. بمجرد تمكينه ، فإنه "سيحظر تلقائيًا الحسابات التي يبدو أنها تنتهك قوانين تويتر ، ويكتم الحسابات التي قد تستخدم الإهانات ، أو الشتائم ، أو اللغة الفظة ، أو ملاحظات الكراهية" ، وفقًا للشركة.





لذلك، إذا نشر أي شخص بريدًا عشوائيًا على منشور تويتر Twitter أو يتحدث عن القمامة عن طريق التعليق على الكلمات المسيئة أو البغيضة ، فسيقوم تويتر بحظر الحساب من التفاعل مع ملفك الشخصي خلال الأيام السبعة المقبلة.





4. ملفات تعريف الأعمال

الميزة الأخرى التي يهدف تويتر - Twitter إلى طرحها قريبًا هي ملفات تعريف الأعمال - تمامًا مثل Facebook، ولذلك للتمييز بين أنواع الملفات الشخصية المختلفة ، سيقوم تويتر "بتوسيع تصنيف أنواع الحسابات [الخاصة بهم]" على النظام الأساسي. هذا يعني أنه من الآن فصاعدًا ، سيكون للأنواع المختلفة من الملفات الشخصية خصائص مختلفة.





مع هذه الميزة ، سيتمكن المستخدمون من فتح ملف تعريف لأعمالهم. باستخدام ملفات تعريف الأعمال ، سيتمكن المستخدمون من تقديم المعلومات ذات الصلة مثل الموقع / العنوان ، ومواعيد العمل ، والمزيد. علاوة على ذلك ، ستميز الميزة أيضًا بين الحسابات الآلية (الحسابات الآلية) والحسابات الشخصية والتجارية.





5. Audio Spaces

على خطى تطبيق الشبكات الاجتماعية الشهير الذي يعتمد على الصوت، Clubhouse ، يهدف تويتر إلى إطلاق ميزة Audio Spaces قريبًا، سيسمح بشكل أساسي لمنشئي المحتوى بإنشاء غرف دردشة صوتية فقط للتفاعل مع متابعيهم ومعجبيهم مباشرة.





تم الإعلان عن هذه الميزة في العام الماضي، وكانت قيد الاختبار التجريبي على نظام التشغيل iOS لبعض الوقت الآن. يتم حاليًا اختبار الميزة على Android أيضًا. تمكن Anmol من فريقنا من الانضمام إلى مساحة صوتية على OnePlus Nord مؤخرًا. لذلك ، من المتوقع أن تشق هذه الميزة طريقها إلى عامة الناس قريبًا.





ميزات تويتر لتحسين تجربة المستخدم