لا يجب الاقتراب من الورد أو الحيوانات الأليفة.. هاني الناظر يوضح السبب

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح للأمهات للتعامل مع أطفالهم في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه يفضل أن يكون مع كل طفل عند خروجه أو ذهابه للامتحان أدواته الشخصية، مثل كوب، ومناديل ورقية، وفواكه.



وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يجب أن نعود الأطفال ألا يتقاسموا أدواته مع أخرين، معلقا: "ميشربش وراء حد حتى لو اخواته"، لافتا إلى أن عمر الطفل 10 سنوات فأكثر يمكنه ارتداء الكمامة.



وأضاف أن الفترة الحالية هى فترة نشاط الإصابات الفيروسية مثل الجديري، فضلا على أن هناك نشاط للأتربة الفترة الحالية وهو ما قد يؤثر على مرضى الحساسية، محذرا من الاقتراب خلال هذه الفترة من الورود خاصة مرضى الحساسية، حيث أن الفترة القادمة يطلق عليها فترة التزهير وتنتشر حبوب اللقاح، متابعا أن مرضى الحساسية يجب أن يبتعدوا أيضا عن الحيوانات الأليفة.

