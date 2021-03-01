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ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما عدد 480 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة فى عملية الترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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