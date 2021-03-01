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عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إحالة عدد من مشروعات القوانيين إلى اللجان النوعية، منها إحالة مشروع قانون مقدم من المهندس أشرف رشاد، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


كما شهدت الجلسة صباح اليوم الموافقة علي إحالة الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

ووافق المجلس خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

كما وافق المجلس أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

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مستقبل وطن مجلس النواب قانون الشهر العقاري الشهر العقاري

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