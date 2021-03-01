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ضبط 5777 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5777 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2768 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
208 مخالفة السير بدون تراخيص.
17 مخالفة موقف عشوائى.
15 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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