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شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توافد عدد كبير من محبي وجمهور الفنان الراحل يوسف شعبان لحظة خروج جثمانه من مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة، وحرصوا على مرافقته إلى مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر، لأداء الصلاة الجنازة عليه.

وكان من بين الحاضرين ابنته سناء و عدد كبير من أقاربه وأصدقائه من بينهم الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا عصر أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن يوسف شعبان قبل رحيله قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقى مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان
شاهد.. المئات يشاركون في تشييع جثمان الراحل يوسف شعبان

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