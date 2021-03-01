Advertisements

جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقات المساكن

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقات المساكن، فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب عدد (4) حادث سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقات المساكن بالإسكندرية

سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الإسكندرية

بـ"أسلوب المغافلة".. القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

بعد3 وقائع.. ضبط شخص لسرقته المتاجر بالشربية

ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة السيارات والمتاجر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات