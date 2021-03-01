جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقات المساكن

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقات المساكن، فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب عدد (4) حادث سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





