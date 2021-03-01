محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي قصاصين الشرق







قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقصاصين الشرق بمركز الحسينية، والتي ستعمل بطاقة استيعابية 13 ألف م3 26الف م3اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدتين المحليتين بقصاصين الشرق وبحر البقر.



قدم المهندس المسئول عن الأعمال بالمشروع شرحًا تفصيليًا عن مراحل تنفيذ مشروع صرف صحي قري قصاصين الشرق والذي يضم محطة معالجة بطاقة استيعابية 13الف م3اليوم مرحلة اولي و10محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمشروع نهاية شهر ديسمبر القادم حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية 90 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.



تفقد المحافظ ومرافقوه أحواض الترسيب واحواض التجفيف بالمحطة للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال بها، مؤكدًا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.



شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.





أوضح المحافظ أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة الحسينية ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بتكلفة إجمالية بتكلفة 913 مليون و500 ألف جنية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

