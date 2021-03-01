ما هي أسباب اهتزاز عجلة القيادة؟

تتعرض السيارات للكثير من الضغط، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل متنوعة صغيرة أو أكبر شيئًا فشيئًا، الإطارات والمكابح وأنظمة التعليق هي من بين أجزاء السيارة التي تتلف سريعا أكثر من غيرها، بسبب الاستخدام اليومي.





عندما يحدث خطأ ما، فهناك عدة علامات تشير إلى وجود مشكلة. على أي حال ، يجب على السائق عدم إهمال أي شيء غير طبيعي والذهاب على الفور إلى المتخصصين.





الاهتزاز في عجلة القيادة، يمكن أن يسبب مشاكل أخرى إذا لم يتم إصلاحه ، مثل تآكل الإطارات غير المتساوي ، وإلحاق الضرر بأنظمة التعليق والتوجيه والفرامل.





السبب الأكثر شيوعًا الذي يجعل عجلة القيادة ترتجف وتصبح أكثر شدة مع زيادة سرعة السيارة هو أن الإطارات بحاجة إلى أن تكون متوازنة. سبب المشكلة برمتها هو التوزيع غير المتكافئ للكتلة داخل الإطار.





ويؤدي عدم التوازن الثابت إلى انقلاب الإطارات بشكل غير طبيعي، كما يؤدي عدم التوازن الديناميكي إلى تذبذب جانبي واهتزاز قوي للعجلة.





سوف تحل زيارة عامل ضبط الزوايا المشكلة بتكلفة منخفضة. بمساعدة الآلة التي ستظهر مكان المشكلة، سيتم وضع أثقال موازنة في الأجزاء المناسبة من الحافة. لاحظ أن الموازنة تتم عند كل تغيير للإطارات أو العجلات.





أيضًا، عندما تهتز عجلة القيادة بشدة أثناء الكبح، فمن المحتمل جدًا أن تكون الفرامل القرصية ملتوية، يمكن أن يحدث هذا في حالات السخونة الزائدة بعد الإجهاد الشديد، أو عندما يحدث تغير مفاجئ في درجة الحرارة.