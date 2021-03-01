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موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق مران الاهلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الاهلي صباح اليوم الاثنين.


شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام.

وفاز الأهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد  ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الممتاز.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها يوم 6 مارس الجاري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.


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