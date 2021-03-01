ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 70902 حكم قضائى متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 195 قطعة سلاح نارى، بحوزة 165 متهم وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية.

(28) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(147) فرد محلى.

(211) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(182) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (70902) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(292) حكم جناية.

(20200) حكم حبس جزئى.

(3745) حكم حبس مستأنف.

(35121) حكم غرامة.

(11544) مخالفة.





فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (254) قضية مخدرات.. بإجمالى (273) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (23،915 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12،991 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،113 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (5،807 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (827 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (529 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 80 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 4 جرام).

كمية من مخدر الأيس وزنت ( 3 جرام).

عدد (3278) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (24) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (276) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24941) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.















