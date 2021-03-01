Advertisements

ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 70902 حكم قضائى متنوع

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 195 قطعة سلاح نارى، بحوزة 165 متهم وذلك على النحو التالى:
(12) بندقية آلية.
(28) بندقية خرطوش.
(8) طبنجات.
(147) فرد محلى.
(211) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(182) قطعة سلاح أبيض.
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (70902) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:
(292) حكم جناية.
(20200) حكم حبس جزئى.
(3745) حكم حبس مستأنف.
(35121) حكم غرامة.
(11544) مخالفة.


فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (254) قضية مخدرات.. بإجمالى (273) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (23،915 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (12،991 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،113 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (5،807 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (827 جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (529 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 80 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 4 جرام).
كمية من مخدر الأيس وزنت ( 3 جرام).
عدد (3278) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (24) متهمين.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (276) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24941) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.







شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات

ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 53248 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 261 قضية مخدرات وتنفيذ 81632 حكما قضائيا

ضبط 111 قضية مخدرات وتنفيذ 46740 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 137 قضية مخدرات وتنفيذ 49369 حكما قضائيا متنوعا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات