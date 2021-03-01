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هاني الناظر يحذر من كريمات التفتيح: تسبب بقع بيضاء مثل البهاق (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:09 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن ظاهرة كلف الحمل تظهر عند نسبة ليست قليلة من السيدات الحوامل، موضحا أن علاجها هو استخدام كريمات تفتيح، ويجب اللجوء للطبيب لتحديد الكريم المناسب.

ونوه "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأن كريمات التفتيح إذا استخدمت بشكل خاطىء قد تترك بقعا بيضاء مثل البهاق، محذرا من التعرض للشمس خلال فترة الصيف وقت الظهيرة لتسببها في ظهور بقع غامقة.

وعن قشرة الشعر، أوضح أن علاج قشرة الشعر يكون باستخدام شامبو مخصص للقشرة، حيث تدلك فروة الرأس بالكامل ويترك الشامبو 10 دقائق، لافتا إلى أن من يعاني من قشرة شعر كثيفة عليه غسل شعره يوميا..

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