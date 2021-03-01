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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره ليفربول، يوم الخميس 4 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين ليفربول وتشيلسي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تعادل تشيلسي بالأمس مع مانشستر يونايتد، بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

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