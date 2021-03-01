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مران الأهلي| راحة سلبية لـ«الشناوي» اليوم بسبب كدمة في مباراة الطلائع

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين. 

وغاب الشناوي عن المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل على راحة سلبية؛ بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز.
 
وينتظم الشناوي في التدريبات الجماعية للأهلي الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لجميع اللاعبين غدا الثلاثاء. 
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها يوم6مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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