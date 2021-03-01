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ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإداة العامة لمباحث الأموال العامة قيام طبيب بيطرى- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة بممارسة نشاط إجراميًا واسع النطاق تمثل فى الإتجار فى المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية البشرية وبعض المواد المحظور إستعمالها بيطريًا وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لإستخدامها فى تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر المخزن المشار إليه بالإشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه، وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع وبداخله أدوية بيطرية مغشوشة

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