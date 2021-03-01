ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات ببولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالجيزة.



تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من صاحب شركة - كائنة بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وذلك بإستخدام سيارة "مستأجرة"



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذى أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة وإستولوا على الخزينة وفروا هاربين، وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة بإستخدام "أجنة" وإستولوا على ما بها من مبالغ مالية، وقاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بناحية كفر طهرمس.. وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - جهاز الكمبيوتر- شاشتى عرض "تم شرائهما من متحصلات واقعة السرقة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



