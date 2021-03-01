الطالع الفلكي الإثنين 1/3/2021..رَبِيع التَّفَاؤل!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 22 أمشير قبطى ، 1 آذار رُومى ، 17 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - كويّسَة ، لطيفة ، وكمان ظلّها خفيف.(محمُود ياسين من فيلم حُبّ أحلى من حُبّ-1975)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر آذَار مارس....





آذار كلمة سريانيّة ذات أصل بابلى، بالفارسيّة القديمة تعنى آدَارُو/النّار،لكن أصل الكلمة آذار بابلى آشورى تُلفظ هادار بمعنى الصّوت الصّاخب بسبب إشتداد العواصف والزّوابع الرّبيعيّة مع قرب إنتهاء الشتاء ، وكانو يسمونه شهر السّبعة أو شهرالأرواح السبعة المُدمّرة لذلك كانو يقيمون الصلوات لله تَعَالى لطرد أيّة أرواح شريرة أوأصوات مُخيفة ، لفظ آذار أيضاً مُشتق من لفظ آزَار/أزوراء عاشورَاء رَمْزَاً وهو الشقيق الذى قُتل على يد شقيقه الشرير سِتْ ويكون بزوغه من جديد من عالمه السفلى فى 21 مارس ، فطوال الفترة السابقة كانت الحياة للنباتات تحت سطح الأرض بنمو جذورها ومع بشائرالربيع يبدأ آزار/النباتات فى الإزهَار من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





مارس أو ماريتْيوس المسئول عن الحرب عند قدماء الرّومان هو أيضاً الحارس على مخزون المحاصيل الزّراعيّة المطلوب منه تأمينها ضد اللصوص والغزاة ، كان شهر مارس هو أول شهورالسنة الشمسية قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير فى العام 45 قبل الميلاد على يد يوليوس قيصر، وعادة ما يبدأ نشاط الجيش الرّومانى ومواسم الزّراعة معاً مع بداية هذا الشهر وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر مع نهاية الحصاد وعودة الطقس للبرودة من جديد ، اليوم هو عيد ماتْرُونَاليَا أو ماتروناليس فى رُومَا القديمة حيث يتم الإحتفال بـ جُونُو لوسِينَا الأم رَاعِيَة الأمهات والطفولة وتزور الأمهات والنّساء معبد جونو لوسينا 268 قبل الميلاد، ويذهبْنَ لتقديم الصلاة لله تعالى أن يُديم عليهنّ الذرّيّة وحياة أزواجهنّ ، وعليهن أن تكون شعورهنّ غيرمربوطة بأيّة فيونكة ولايُسمح لهنّ بارتداء أحزمة أو أيّة عقد مربوطة بأى مكان من ملابسهنّ أثناء الزيارة ، بالمنزل يقوم الزّوج بإهداء الهديّة لزوجته والإبنة لأمّها بمناسبة هذا العيد ، ويقوم الزوج بالصلاة لله تَعَالى للحفاظ على سلامة زوجته وأطفاله ، أما الزوجة و الأم فتقوم بإعداد وجبة طعام وتقديمها للخدم أو العبيد والفقراء.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب خلال شهر مارس غربياً-ترُوبِيكَال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام شامل لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة....





(4 مارس) المرّيخ يأخذ زمام المُبادرة لهذا الشهرة بانتقاله من الثور للجَوْزَء فى الخامسة و30 دقيقة فجراً ، طاقة تدعم الأسفار القصيرة بقصد العمل ، إجتياز الإختبارات الدراسيّة بنجاح ، وتطبيق مبدأ الحركة بركة خلف لقمة العيْش الشريفة.





(13 مارس) ولادة الهلال الجديد فى الثانية عشرة و21 دقيقة ظهراً فى بُرج الحوت ، وقت مناسب للوصول لبر الأمان العاطفى أو إنهاء أوراق الهجرة لأراضٍ بعيدة ولفترة زمنية طويلة ، أو العثور على عتبة سكن جديدة.





(16 مارس) عطارد ينتقل للحوت برج ضف عطارد فى الدقيقة الـ 26 بعد منتصف ليلة 15 ، إحترس من لعثمة فى كلامك أو خشونة فى ألفاظك أو غلط فى بريدك الإلكترونى (قد) تخسر معها علاقة ثمينة ، لكن طاقة التأليف الفنى متوفرة إن كنت هذا المؤلف.





(20 مارس) الشمس تغادر الحوت وتدخل الحمل فى الحادية عشرة و37 دقيقة ظهراً مُعلنة بدء رحلة زودياك الأبراج الجديدة وحلول الربيع ، وقت مُناسب للإنفصال عن الماضى بحلوه ومره والشروع فى بدايات جديدة كالزواج أو وظيفة جديدة أو عتبة سكن جديدة.





(21 مارس) الزهرة تغادر الحوت وتدخل الحمل فى الرابعة و16 دقيقة عصراً لتُشجّع على بداية عاطفيّة جديدة بقصد الزواج لكن بعد الفحص الدقيق فآفة برج الحمل التهوّر (قد) يتسبب للزهرة فى بداية غير مُشجّعة.





(28 مارس) القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى بُرج الميزان فى الثامنة و48 دقيقة ليلاً ، طاقة البدر مُلائمة لأداء واجباتك الزوجيّة ، توصيل عروس من سبأ بعريس من القدس ، إبرام الإتفاقات التجاريّة بما يُرضى طرفىْ الميزان دون شطط من كفة على حساب الأخرى ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الثور: لا تستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل من وجهة نظرك، رُبّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج الجوزاء: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أومشاريع قبل موافقتك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظرالمُستفيد فقط.





برج السّرطان: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالعمل المتاح طالما بالحلال.





برج الأسد: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج العذراء: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: التفكير بعدّة مشاكل مجتمعة تشل تفكيرك، تخلّص من مشكلة واحدة على الأقل لترفع من معنوّياتك وتُنهى المشاكل واحدة تلوالأخرى تدريجياً.





برج العقرب: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ، تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الجدى: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الدّلو: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.





برج الحوت: فرصة زواج للعزّاب أو إنهاء زعل للمُتزوّجين ، الحالة الماليّة مهمّة لتأمين السعادة من تلك الفرصة بمشيئة الله تَعَالى.



