Advertisements

وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، لمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب الانتهاء من صلاة الظهر، وبعده يتم دفن الجثمان هناك.

ورافق جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان عدد كبير من جمهوره، بجانب أسرته وأصدقائه، وكان من بين الحاضرين الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا عصر أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن يوسف شعبان قبل رحيله قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقى مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

أخبار تهمك

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد فى الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات