وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، لمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب الانتهاء من صلاة الظهر، وبعده يتم دفن الجثمان هناك.



ورافق جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان عدد كبير من جمهوره، بجانب أسرته وأصدقائه، وكان من بين الحاضرين الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم.



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا عصر أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.



والجدير بالذكر أن يوسف شعبان قبل رحيله قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقى مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.