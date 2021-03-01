عاجل.. مصر تستضيف مونديال الرماية 2022

أعلن الاتحاد الدولي للرماية عن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.









ونظرا لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة جاءت ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى.





وأسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات.





وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالمستوى التنظيمي لكأس العالم للرماية بالخرطوش بمصر، وحسن الاستضافة لجميع المنتخبات المشاركة، مبينا أن مصر باتت وجهة لاستضافة كبرى البطولات.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تفوق مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، الأمر الذي يبعث الثقة للاتحادات الدولية في إسناد تنظيم مصر لمختلف البطولات وقدم الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للرماية على إسناد بطولة كأس العالم للرماية العام المقبل بعد النجاح والتفوق الذي تشهده منافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة بمصر حالياً.