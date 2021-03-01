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عاجل.. مصر تستضيف مونديال الرماية 2022
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:21 م
مصطفى صابر
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أعلن الاتحاد الدولي للرماية عن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.
ونظرا لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة جاءت ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى.
وأسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات.
وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالمستوى التنظيمي لكأس العالم للرماية بالخرطوش بمصر، وحسن الاستضافة لجميع المنتخبات المشاركة، مبينا أن مصر باتت وجهة لاستضافة كبرى البطولات.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تفوق مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، الأمر الذي يبعث الثقة للاتحادات الدولية في إسناد تنظيم مصر لمختلف البطولات وقدم الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للرماية على إسناد بطولة كأس العالم للرماية العام المقبل بعد النجاح والتفوق الذي تشهده منافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة بمصر حالياً.
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