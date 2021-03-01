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تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي على هامش المران الجماعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش أمس الأحد، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، فضلا عن بعض تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج المحدد لهم في مران اليوم. 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التي  أقيمت أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الممتاز، كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم٦ مارس الجاري.

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