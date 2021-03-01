Advertisements

أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإزلالات لمنشآت الكافيهات التى تحجب الرؤية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مؤكدا على أننا لن نسمح بأى إهدار للمال العام وسنحفظ حق الدولة وحقوق المواطنين لرؤية البحر. 
 
جاء ذلك خلال مباشرته عملية تفكيك كافيه "فور باى فور" بمنطقة سان ستيفانو بنطاق حى شرق، بعد انتهاء مدة التعاقد القانونية. وذلك فى إطار إزالة أى موانع حاجبة لرؤية البحر وتنفيذًا لرؤية المحافظة بعدم السماح لأى منشآت بحجب رؤية البحر عن المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن التعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها ستكون باشتراطات جديدة لا يوجد بها أى نوع من أنواع المخالفات وخاصة عدم منع رؤية البحر للمواطنين، واسترجاع ممشى الكورنيش الذى يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية، جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، ومحارب هيلع رئيس حى شرق.
أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)
أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)
أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)
أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)
أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)
أول تعليق من محافظ الإسكندرية بعد قرار إزالة كافيه "فور باي فور" بالكورنيش (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات