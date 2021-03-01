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ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة إحدى الشركات بالدقى

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة إحدى الشركات بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (موظف بإحدى شركات التأمين - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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