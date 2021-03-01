ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة إحدى الشركات بالدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة إحدى الشركات بالجيزة.



تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (موظف بإحدى شركات التأمين - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.



تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



