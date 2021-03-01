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اقتراح برلماني بتجميل المساحات الغير مستغلة الموجودة أسفل الكباري

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير البيئة، بشأن تجميل المساحات الغير مستغلة الموجودة أسفل الكباري الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، بشكل يهدف لخدمة البيئة والمجتمع.

وأوضحت سالم، أنه في ظل إتجاه الدولة للحد من التلوث البيئي الذي إنتشر بشكل كبير وملحوظ في الأونة الأخيرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وفي ظل إتجاهها أيضًا لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لكافة بقاع الإقليم المصري لسابق عهده فإنه يتطلب وضع إجراءات من أجل استغلال المساحات الغير مستغلة الكائنة بأسفل الكباري الموجودة بشتى محافظات الجمهورية من أجل تخضيرها واستخدامها في الزراعة التجميلية.

وأشارت إلى أنه وفقا للتقارير والأبحاث الصادرة تبين أن الدولة المصرية بها ما يقرب من 2500 كوبري موزعه على كافة المحافظات، أسفل تلك الكباري يوجد مساحات متباينة يمكن أن يتم زراعتها بشكل يزيد من رونقها ومظهرها الحضاري بشكل يضفي طابع بيئي مميز، وحتى لا تخلو تلك المساحات وتحويلها في معظم المناطق إلى " مقلب للنفايات "، وكذلك تحويلها بشكل غير قانوني إلى أماكن لانتظار المركبات من جانب عدد من مُخترقي القانون دون وجه حق، أو غيرها من مقاهي أو " أكشاك " غير مرخصة.

وأوضحت أن إستغلال المساحات الغير مستغلة الكائنة بأسفل الكباري الموجودة بشتى محافظات الجمهورية يهدف زيادة البقع الزراعية التجميلية بمختلف محافظات الجمهورية، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي لمعظم مناطق الجمهورية، والمساعدة في تقليل نسب التلوث البيئي على رأسها تلوث الهواء، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية التي تتم من خلال الإستغلال الغير قانوني لتلك المساحات.

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