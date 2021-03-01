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ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، حال إستقلالهما سيارة وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها"، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار، وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب.
تم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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