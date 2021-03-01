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الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:40 م
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح.. وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".
حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
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