Advertisements

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح.. وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أمن سوهاج ينهي خصومات ثأرية وإتمام الصلح بين العائلات

الأجهزة الأمنية بقنا تنجح في إنهاء النزاع بين عائلتين

أمن أسيوط ينهي خصومات ثأرية وإتمام الصلح بين العائلات

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بأسوان

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات