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الخارجية العراقية: زيارة البابا فرنسيس تعكس أهمية العراق تاريخا وثقافة وحضارة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، حرص البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على تحقيق زيارته للعراق بموعدها المقرر في الخامس من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في تصريح أوردتها قناة (السومرية الإخبارية) - إن "تفاصيل الجهد المقدم من جميع مؤسسات الدولة وضمن الفرق الفرعية للجنة العليا المنظمة لزيارة قداسة البابا، تكشف لنا مدى الاهتمام العالي بهذه الزيارة وحشد وتيسير كافة الإمكانات لها".

وأضاف أن "الزيارة تعكس أهمية العراق تاريخا وثقافة وحضارة، ويليق بشعبنا أن تتضافر المؤسسات كافة لتحقيق ذلك، ورغم التحديات التي يشهدها واقعنا، لكن هناك إرادة من قبل قداسة البابا لتحقيق الزيارة بموعدها".

وأشار الصحاف إلى أن "الزيارة تمثل مهمة وطنية للدولة ومؤسساتها، كما أنها تمثل معنى من التلاقي الإنساني والديني ربما لن يتكرر لاحقا، فالعراق بلد الديانات والتعددية والرمزيات، والزيارة تأتي في سياق إضافة مقصدية لكل ذلك".

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق 4 أيام إلى العراق للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب وإرهابيو تنظيم "داعش".

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