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68 ألف مواطن حصيلة تسجيل حجز لقاح كورونا والتطعيم خلال الـ72 ساعة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:39 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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68 ألف مواطن حصيلة تسجيل حجز لقاح كورونا والتطعيم خلال الـ72 ساعة

كشف مصدر بوزارة الصحة، أنه بعد 12 ساعة من الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح تم تسجيل 45 ألف مواطن، وارتفع لـ68 ألف حتى الآن، وهناك مكاتب بالمستشفيات لتسجيل البيانات، موضحًا أن غير القادر من التسجيل يتصل بـ15335 ويتم التسجيل بدلًا عنه.

وأضاف المصدر، أن أى مواطن يتخطى سنه الـ18 عاما يستحق التسجيل فى الموقع للحصول على اللقاح، إلا أن الفئات التى تستحق هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هناك جزء فى موقع التسجيل خاص بمتابعة طلب اللقاح وهو للتعرف على موعد ومكان الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن الموقع لم يتأثر بأعداد الدخول عليه والعمل مستمر في التسجيل، مؤكدًا أن من سجل للحصول على اللقاح خلال فترة التجريب غير مطلوب منه التسجيل مرة أخرى، ويتم مراجعة الطلبات خلال الـ72 ساعة، لإطلاعهم بموعد الحصول على اللقاح، وأن المواطن خلال الـ72 ساعة سيتلقى لقاح كورونا بـ40 مركزا طبيا للتطعيم.

وذكر أنه بمجرد التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، يتم المتابعة ويكون التسجيل لطلب اللقاح أو متابعة حالة طلب اللقاح، حيث أنه إذا تم التسجيل من قبل ولم يتم إرسال رسالة من قبل، يتم الدخول برقم التسجيل لمعرفة الموعد ومكان تلقى اللقاح.

وأوضح أنه إذا كان التسجيل لأول مرة يتم التسجيل لطلب اللقاح، ويكون اختيار الفئة من الفئات المستحقة العاملين بالقطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يستكمل عملية التسجيل، موضحا أن  الفئات المستحقة هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مردفا:"لو اثنين مواطنين من كبار السن أكثر من 65 عاما، تكون الأولوية ممن يعانى من الأمراض المزمنة، وخلال الاختيار يكون هناك تفاصيل الأمراض المزمنة التي يعانى منها المواطن".

وأوضح أنه كل ثلاثة أيام يتم يترتب الأولويات على الموقع ويتم الترتيب وفقا لذلك، لافتا إلى أن كبار السن 65 عاما فما فوق.

ولفت إلى أن هناك قواعد بيانات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار والمسجلين على نفقة الدولة والتأمين الصحة هم من الفئات المستحقة، لن ننتظر حتى يسجلوا بياناتهم، وبدأنا منذ انطلاق الموقع بإرسال رسائل نصية لهم ومن يرغب التسجيل يتم مساعدته لحصولهم على اللقاح، حيث يتم العمل بالتوازى معهم ومع من يسجلون على الموقع.

وشدد على أنه خلال 72 ساعة يبدأ المواطنين من سجلوا على الموقع في تلقى اللقاح فى 40 مركزا على مستوى خلال الجمهورية أيام قليلة نتوقع وصول 8.6 مليون جرعة لقاح، ويتم البدء بـ 2 مليون جرعة من أسترازينيكا، ونتوقع وصول شحنة أخرى من لقاح سينوفارم خلال أيام قليلة أو ساعات.

68 ألف مواطن حصيلة تسجيل حجز لقاح كورونا والتطعيم خلال الـ72 ساعة

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