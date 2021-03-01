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عمرو دياب و حمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:43 م
نور طلعت
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نشرت أنغامي اليوم ٢٨ فبراير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.
و قد تصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.
اما ادهم نابلسي وجوزيف عطيه فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعوديه هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.
و من الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك وأخواتي في الصدارة أيضًا.
و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصداره وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من البومه الجديد روميو.
توب 5 مصر
١- يا أنا يا لاء
عمرو دياب
٢- فاضي شوية
حمزة نمرة
٣- شكرًا
عمرو دياب
(٤- فكك (مع عنبة
دبل زوكش
٥- محسود
عمرو دياب
توب 5 لبنان
١- فاضي شوية
حمزة نمره
٢- طبيعي
جوزيف عطية
٣- حضل احبك
عصام نجار
٤- الحب الحب
محمد المجذوب
٥- تعيش وتاكل غيرا
اياد طنوس
توب 5 السعودية
١- فاضي شوية
حمزة نمرة
٢- يا أنا يا لاء
عمرو دياب
٣- شكرًا
عمرو دياب
٤- حان الآن
أدهم نابلسي
٥- اخواتي(مع شحتة كاريكا وزوكش)
الصواريخ
توب 5 المغرب
١- لوجه التاني
سعد لمجرد وزهير البهاوي
٢- مغيّر
إل غراندي طوطو
Tgv٣-
الفردة
٤- حالي يا حالي
Inkonnu
Validé٥-
الفردة
توب 5 العراق
١- قسمتي
مسلم
٢- فاضي شوية
حمزة نمرة
٣- يا أنا يا لاء
عمرو دياب
٤- نموت يامدلل سويه
اوراس ستار
٥- يشبهك قلبي
اصيل هميم
توب 5 تونس
١- بلوندا
تاتي جي 13
٢- فاضي شوية
حمزة نمرة
٣- ترينو
تاتي جي 13
٤- ليلة باردة
تاتي جي 13
٥- عربوش
نوردو
توب 5 الجزائر
١- عشقك كريمينال
جليل باليرمو
Bizzare٢-
Trap King & Djalil Palermo
٣- لوجه التاني
سعد لمجرد وزهير البهاوي
٤- عالم تاني
مو ميلانو
٥- زيدني عشقًا
شاب وحيد
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