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عمرو دياب و حمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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عمرو دياب و حمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير


نشرت أنغامي اليوم ٢٨ فبراير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

و قد تصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.

اما ادهم نابلسي وجوزيف عطيه فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعوديه هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.
و من الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك وأخواتي في الصدارة أيضًا. 

و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصداره وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من البومه الجديد روميو.

توب 5 مصر

١- يا أنا يا لاء
عمرو دياب

٢- فاضي شوية
حمزة نمرة

٣- شكرًا
عمرو دياب

(٤- فكك (مع عنبة
دبل زوكش

٥- محسود
عمرو دياب


توب 5 لبنان

١- فاضي شوية
حمزة نمره
٢- طبيعي
جوزيف عطية

٣- حضل احبك
عصام نجار

٤- الحب الحب
محمد المجذوب
٥- تعيش وتاكل غيرا

اياد طنوس

توب 5 السعودية

١- فاضي شوية
حمزة نمرة

٢- يا أنا يا لاء
عمرو دياب

٣- شكرًا
عمرو دياب

٤- حان الآن
أدهم نابلسي

٥- اخواتي(مع شحتة كاريكا وزوكش)
الصواريخ

توب 5 المغرب

١- لوجه التاني
سعد لمجرد وزهير البهاوي

٢- مغيّر
إل غراندي طوطو

Tgv٣-
الفردة

٤- حالي يا حالي
Inkonnu

Validé٥-
الفردة

توب 5 العراق

١- قسمتي
مسلم

٢- فاضي شوية
حمزة نمرة

٣- يا أنا يا لاء
عمرو دياب

٤- نموت يامدلل سويه
اوراس ستار

٥- يشبهك قلبي
اصيل هميم

توب 5 تونس

١- بلوندا
تاتي جي 13

٢- فاضي شوية
حمزة نمرة

٣- ترينو
تاتي جي 13

٤- ليلة باردة
تاتي جي 13

٥- عربوش
نوردو

توب 5 الجزائر

١- عشقك كريمينال
جليل باليرمو


Bizzare٢-
Trap King & Djalil Palermo

٣- لوجه التاني
سعد لمجرد وزهير البهاوي

٤- عالم تاني
مو ميلانو

٥- زيدني عشقًا
شاب وحيد

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