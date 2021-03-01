عمرو دياب و حمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير



و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصداره وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من البومه الجديد روميو.



توب 5 مصر



١- يا أنا يا لاء

عمرو دياب



٢- فاضي شوية

حمزة نمرة



٣- شكرًا

عمرو دياب



(٤- فكك (مع عنبة

دبل زوكش



٥- محسود

عمرو دياب





توب 5 لبنان



١- فاضي شوية

حمزة نمره

٢- طبيعي

جوزيف عطية



٣- حضل احبك

عصام نجار



٤- الحب الحب

محمد المجذوب

٥- تعيش وتاكل غيرا



اياد طنوس



توب 5 السعودية



١- فاضي شوية

حمزة نمرة



٢- يا أنا يا لاء

عمرو دياب



٣- شكرًا

عمرو دياب



٤- حان الآن

أدهم نابلسي



٥- اخواتي(مع شحتة كاريكا وزوكش)

الصواريخ



توب 5 المغرب



١- لوجه التاني

سعد لمجرد وزهير البهاوي



٢- مغيّر

إل غراندي طوطو



Tgv٣-

الفردة



٤- حالي يا حالي

Inkonnu



Validé٥-

الفردة



توب 5 العراق



١- قسمتي

مسلم



٢- فاضي شوية

حمزة نمرة



٣- يا أنا يا لاء

عمرو دياب



٤- نموت يامدلل سويه

اوراس ستار



٥- يشبهك قلبي

اصيل هميم



توب 5 تونس



١- بلوندا

تاتي جي 13



٢- فاضي شوية

حمزة نمرة



٣- ترينو

تاتي جي 13



٤- ليلة باردة

تاتي جي 13



٥- عربوش

نوردو



توب 5 الجزائر



١- عشقك كريمينال

جليل باليرمو





Bizzare٢-

Trap King & Djalil Palermo



٣- لوجه التاني

سعد لمجرد وزهير البهاوي



٤- عالم تاني

مو ميلانو



٥- زيدني عشقًا

شاب وحيد

اما ادهم نابلسي وجوزيف عطيه فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعوديه هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.و من الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك وأخواتي في الصدارة أيضًا.