Advertisements

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير بيلاروسيا موضوعات التعاون المشترك

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض الوزير "مرسي" رؤية وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، وتم بحث آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل انيرجو بروم – معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، ومؤكدًا على جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من (الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع).

ومن جانبه أوضح السيد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضًا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية من خلال الإنتاج المشترك مثل (آلات الورش التي تعمل بالتحكم الرقمي - المواد المركبة التي تستخدم في الماكينات وتطبيقاتها - الألياف الزجاجية – الكروت الرقمية والحواسب - أنظمة الحراسة والمراقبة والتأمين)، كما أعرب سفير بيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد "تيرتنتييف" بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، وأكد أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، كما قام بتوجيه الدعوة للمشاركة في معرض "MILEX 2021" المقرر إقامته خلال شهر يونيو 2021.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 23 ساعة

رسالة صادمة من نجم منتخب مصر السابق لثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعتين

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات