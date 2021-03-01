وفد الفاتيكان يصل العراق لتجهيز زيارة البابا فرنسيس

وصل وفد الفاتيكان مطار النجف امس الأحد تمهيدًا لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق، فى الخامس من مارس المقبل.



وبدأت وزارة الخارجية والكنيسة الكلدانية فى العراق والعالم، استعدادات استقبال البابا فرنسيس، الذى من المقرر أن يزور العراق قريبًا.

وذكرت الوزارة أنه التقى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله، رئيس الكنيسة الكلدانية فى العراق والعالم البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى المشتركة وبحث التنسيق والتعاون لتهيئة الأجواء المناسبة لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق"، مؤكدة "أهمية الزيارة التاريخية والاسثنائية، التى ستساهم فى دعم المجتمع والدولة وتعزز من مكانة العراق فى المحافل الدولية".



وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة العمل على إظهار التنوع الثقافى والدينى، وضرورة الحفاظ عليه لأنه يمثّل نقطة قوّة للمجتمع العراقى.



من جانبه أكد ساكو بحسب البيان، على أهمية أن تكون الزيارة للعراق بوصفه دولة، وليست منحصرة بمكوّن، مع الأخذ بأهميّة التقارب بين الأديان والعيش المشترك ونشر السلام والمحبة.

وأعلنت دولة الفاتيكان، الإثنين الماضى، برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، والمقرر لها من الخامس وحتى الثامن من مارس 2021، مؤكدة أنه سيزور بغداد ومدينة أور الأثريّة والنجف وأربيل والموصل وقرقوش.



وذكرت دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى، فى بيان لها "أن زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون من الخامس وحتى الثامن من مارس 2021" حيث سيغادر قداسة البابا روما يوم الجمعة فى الخامس من مارس من مطار فيوميتشينو فى روما ليصل إلى مطار بغداد الدولى حيث سيتم الاستقبال الرسمي".



وأضاف البيان أن "البابا سيلتقى برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى قاعة الشرف فى مطار بغداد الدولى لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسى حيث ستقام مراسم الترحيب، بعدها يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس جمهورية العراق برهم صالح على أن يلتقى بعدها السلطات والمجتمع المدنى والسلك الدبلوماسى قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة سيّدة النجاة للسريان الكاثوليك فى بغداد".



وأكمل البيان: "أما يوم السبت الموافق السادس من مارس فسيتوجّه البابا إلى النجف حيث سيلتقى السيد على السيستانى، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهى فى كاتدرائيّة مار يوسف للكلدان فى بغداد".

وتابع: "يوم الأحد الموافق السابع من مارس سيتوجّه البابا من بغداد إلى أربيل حيث سيلتقى فى قاعة الشرف الرئاسيّة فى المطار بالسلطات الدينية والمدنيّة فى إقليم كردستان العراق، ليتوجّه بعدها إلى الموصل حيث سيتوقف فى حوش البيعة للصلاة قبل أن ينتقل إلى كنيسة الطاهرة الكبرى فى قره قوش، على أن يعود إلى أربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس الإلهى فى ملعب فرنسو حريرى".



وأوضح البيان أن يوم الإثنين الموافق الثامن من مارس فسيتوجّه البابا فرنسيس صباحًا إلى مطار بغداد الدولى حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمى قبل أن يغادر العراق عائدا إلى إيطاليا.

